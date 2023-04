Corpo de policial penal desaparecida é encontrado em lago

O Corpo de Bombeiros de Goiás informou que o corpo da policial penal Daniella Cruvinel, de 41 anos, que estava desaparecida há três dias, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (24), em um lago.

Daniella desapareceu após sofrer um acidente de jet ski no Lago das as Brisas, em Buriti Alegre, no sul goiano. Segundo os militares, o corpo emergiu e foi achado a aproximadamente três quilômetros do local do acidente.

Ainda não há mais informações sobre as condições do cadáver. Os bombeiros aguardam o Instituto Médico Legal para prosseguir com os trâmites.

Daniella Cruvinel sofreu um acidente quando pilotava um jet ski na última sexta-feira (21/4), e não foi mais vista.

O assessor de comunicação da corporação, Fabiano Tizzo, informou que a equipe que trabalhou no caso foi reforçada e tinha oito profissionais, incluindo mergulhadores. Os militares se dividiram em duplas para realizar as buscas no fundo do rio.

Conforme Tizzo, o local onde Daniella desapareceu tem mais de 30 metros de profundidade e muitos sedimentos – o que dificultou a visão dos profissionais.

A Polícia Penal informou em publicação nas redes sociais que Daniella trabalha na Gerência de Agropecuária e Industrial da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP). “Todas as providências estão sendo tomadas pela Polícia Científica”, informou a corporação, que lamentou a morte da policial.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)