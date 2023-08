Corpo de mulher de 62 anos é encontrado enterrado no quintal de casa; suspeito é preso em MG

A Polícia Civil prendeu hoje, 3, um jovem de 18 anos suspeito de matar e enterrar Nilza Costa Pingoud, de 62 anos, no quintal da casa dela em Barretos (SP).

A prisão de Leonardo Silva, de acordo com as primeiras informações divulgadas pelas autoridades, ocorreu em Frutal (MG) com apoio da Polícia Militar.

O suspeito foi identificado por meio de câmeras de segurança e estava com prisão temporária decretada desde o dia 2 deste mês, um dia após o crime

Segundo o delegado Rafael Faria Domingos, que está responsável pelas investigações, o jovem morava nos fundos da casa da vítima, no bairro Los Angeles, em Barretos, quando se apresentou como travesti e foi acolhido por Nilza por motivos ainda a serem explicados. Inicialmente, o caso é apurado como latrocínio, roubo seguido de morte.

O que se sabe sobre a morte

Nilza, de 62 anos, foi encontrada morta e enterrada no jardim da própria residência na segunda-feira, 1, no bairro Los Angeles, em Barretos.

Vizinhos estranharam o fato de o imóvel estar trancado e não virem a moradora há quase uma semana. Um deles tinha a chave da casa e um investigador da Polícia Civil foi ao local, e percebeu a terra do jardim no quintal da residência remexida e, ao verificar, encontrou o corpo da vítima.

O celular de Nilza não foi encontrado no local, e o crime inicialmente passou a ser investigado como um roubo seguido de morte, o latrocínio.

Vizinhos da vítima afirmaram que um homem em atitude suspeita que se identificou como sobrinho dela e morador da cidade de Planura, na região do Triângulo Mineiro, foi visto há cerca de uma semana na porta do imóvel.

A partir de uma análise de imagens das câmeras de segurança, um rapaz de 18 anos, que vivia nos fundos da casa de Nilza, foi identificado como suspeito pelo crime e teve a prisão temporária decretada na quarta-feira.

A causa da morte de Nilza ainda deve ser confirmada por laudo pericial, mas, em um primeiro momento, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de que ela tenha sido asfixiada enquanto dormia. Movimentações na conta bancária da vítima levantam indícios de que o crime possa ter sido premeditado.