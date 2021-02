Corpo de jovem desaparecida é encontrado; ex-namorado assumiu a autoria do crime

O corpo da jovem Jeniffer Capella do Amaral, de 18 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (4), no Rio de Janeiro. Ela estava desaparecida desde o dia 21 de janeiro. Em depoimento, seu ex-namorado assumiu a autoria do crime.

A vítima de feminicídio foi encontrada em um terreno, ao lado da residência do suspeito, em Magé, na Baixada Fluminense. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi apreendido e levado para a Delegacia de Homicídios.

A família da jovem conta que ela foi vista pela última vez entrando em um carro de aplicativo. Ela estava a caminho da casa de uma amiga, mas não chegou ao destino final.