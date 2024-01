Coroa de flores 'voa' de túmulo e cai próximo à casa de falecido; vídeo

Na última segunda-feira (15), os moradores da cidade de Vargem Alegre, situada na região do Rio Doce, em Minas Gerais, foram surpreendidos por um evento incomum. Um arranjo fúnebre, composto por uma coroa de flores, foi avistado "sobrevoando" a localidade.

A peculiaridade do ocorrido envolveu o túmulo de um homem sepultado no dia anterior, domingo (14), conforme relatos dos habitantes da cidade, que conta com uma população um pouco superior a seis mil pessoas. A coroa de flores, que originalmente decorava o túmulo do falecido, surpreendeu ao "voar" por alguns metros, encontrando seu destino no telhado de uma casa próxima à residência do mesmo homem.