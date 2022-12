Copa do Mundo 2022: homem perde dedo após soltar fogos durante jogo do Brasil

Um homem teve dois dedos arrancados durante uma queima de fogos de artifício, em comemoração ao jogo do Brasil, pela Copa do Mundo 2022. A vítima tem 43 anos e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu na última segunda-feira (05), em Santa Rita, na Grande João Pessoa (PB).

De acordo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu durante a partida entre o Brasil e Coreia do Sul no Catar. O artefato chegou a explodiu na mão do homem. A vizinhança acionou a equipe de resgate. O homem foi encontrado consciente e orientado.

Em pouco tempo o ferimento estancado. A vítima foi encaminhada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. O estado de saúde do homem não foi revelado, mas não há risco de morte.