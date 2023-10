Conselheiro do TCE-AM é afastado após chamar presidente do órgão de 'safada' e 'cachorra'

Um conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foi afastado do cargo depois ter sido denunciado por outra conselheira por a chamar de “safada” e “cachorra” durante a eleição que definiu o retornou dela à presidência do órgão.

A conselheira Yara Lins convidou os jornalistas para uma coletiva, na Delegacia Geral do Amazonas, onde denunciou o caso à Polícia Civil. Ela afirmou que sofreu misoginia durante a votação. “Fui cumprimentar o conselheiro Ari Moutinho com um "bom dia”, e ele me respondeu, “bom dia nada, sua safada, cachorra”, e me ameaçou”, afirmou Yara.

Após sofrer as agressões verbais, a conselheira disse que ficou paralisada. “E passei a mão no rosto dele e disse: 'você é um infeliz, por isso sofre tanto'”, afirmou.

Por meio de nota, o presidente do TCE-AM, Érico Xavier Desterro e Silva, informou que não houve decisão colegiada a respeito do possível afastamento de qualquer membro da Corte de Contas do Amazonas. “A publicação feita no Diário Oficial do TCE-AM diz respeito a uma decisão monocrática de um conselheiro, que atua em substituição ao corregedor, e que não foi aprovada pelo colegiado do Tribunal Pleno”, disse o presidente do órgão.