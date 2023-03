Deputado Carlos Bordalo afasta assessor por suspeita de misoginia 

O deputado estadual Carlos Bordalo (PT) decidiu afastar, de imediato, o assessor político Filippe Burlamaqui Bastos, apontado como autor de declarações misóginas e machistas contra a diretora e secretária de comunicação do Partido dos Trabalhadores, em Ananindeua, Naiara Torres. Segundo Bordalo, a decissão ocorreu “ por conduta inadequada e incompatível com o mandato ”, segundo nota divulgada nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (9).

Bordalo pede, inclusive, que o assessor afastado proceda com a continuidade do tratamento de saúde. O parlamentar enfatiza que lamenta as consequências que possam ter sido geradas e pede desculpas às pessoas envolvidas.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Desigualdade de salários entre homens e mulheres ainda exige debates]]

Fillipe Burlamaqui Bastos foi denunciado pela diretora e secretária de comunicação do Partido dos Trabalhadores, em Ananindeua, Naiara Torres. Ela divulgou nas redes sociais que vinha sendo vítima de ataques sistemáticos do citado assessor. De imediato, o caso ganhou repercussão nas redes sociais, com Naiara obtendo apoio e solidariedade das mulheres, incluindo afiliadas e militantes do PT.

Naiara acusa Burlamaqui de falas misóginas e machistas contra ela. Na rede social, ela postou um longo depoimento: “esta pessoa já é conhecida por agressão às mulheres do PT e não pode seguir agindo de forma truculenta e impune no interior do nosso partido. Minha história no PT, desde o princípio, é permeada pela luta intensa das mulheres, pela luta por um meio ambiente seguro para todas as comunidades, pelo nosso direito de participar e ser representada e não tolerarei que tal senhor trate a minha história como qualquer coisa”, afirmou a petista.

"Não tolerarei que depois de ser a mulher mais votada do PT Ananindeua seja destratada de maneira machista. Não tolerarei que disputa por possíveis cargos diminua nossa história de combate ao fascismo em Ananindeua. Não toledarei que quem não constrói o partido apareça quando convém apenas para alterar a correlação de forças internas com o intuito de defender que o PT seja a moeda de troca. Não tolerarei ser silenciada”, publicou Nayara nas redes sociais, em nota de repúdio.