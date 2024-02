Conhecido como 'Terror do INSS', idoso completa 123 anos bem de saúde e disposto

Após viralizar na internet como o "Terror do INSS", Andrelino Vieira da Silva completou 123 anos de idade no último sábado (3) e, de acordo com a família, que reside em Aparecida de Goiânia, ele está bem de saúde e super disposto.

Em 2022, durante a comemoração dos 121 anos de vida, o aposentado ganhou um bolo temático curioso: "O terror do INSS". As imagens viralizaram nas redes sociais, deixando Andrelino famoso.

À época, por conta da repercussão, Andrelino também recebeu uma placa com homenagem do governo federal. “O senhor não é o terror do INSS. O senhor é uma bênção para o INSS. Desejamos ao senhor Andrelino muitos mais anos de vida”, dizia a mensagem.

Andrelino nasceu no dia 3 de fevereiro de 1901, em Firminópolis. O aposentado foi casado e teve sete filhos, sendo que cinco estão vivos. Além disso, ele tem 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com