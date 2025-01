Conheça MC La Brysa: Rapper foi encontrada morta em rio de Cuiabá

MC La Brysa, nome artístico de Laysa Moraes, foi encontrada morta na última quinta-feira (8/01), às margens do Rio Cuiabá, na capital de Mato Grosso. Ela era natural de Três Lagoas (MS) e tinha 30 anos. Nas suas rimas, a rapper defendia causas sociais, como o fim da violência contra a mulher, a segregação social e o racismo.

A artista de 30 anos estava desaparecida desde a última sexta-feira (3/01). Testemunhas tinham visto ela pela última vez no Bairro Santa Isabel, em Cuiabá (MT), onde morava por volta de um ano.

A causa da morte continua sendo investiga. Mas o que se sabe até agora é que o corpo foi encontrado na região do Rio Cuiabá por um pescador que acionou o Corpo de Bombeiros, segundo a Polícia Civil. A perícia apontou como afogamento causa da morte.

Ainda conforme a Polícia Civil, o corpo estava preso a uma lata de tinta cheia de concreto. A principal suspeita é que ela tinha sido jogada no rio ainda com vida, pois os pulmões da vítima estavam com areia.

"Ela estava amarrada, totalmente amarrada. Pegamos o fio para tentar identificar se uma outra parte desse material pode ser encontrado. Agora as investigações vão caminhar para identificar os autores e a motivação", explicou o delegado Bruno Abreu.

Quem foi MC La Brysa

A rapper foi uma das pioneiras nas Cyphers femininas em Mato Grosso do Sul, que é a reunião de rapper e dançarinos de hip hop numa roda de apresentação. La Brysa marcou seu nome na história da música quando participou de importantes eventos, como o "The Big Cypher of Campão" e a "Batalha do Conhecimento do MST".

Ao longo dos 12 anos de carreira, MC La Brysa chegou a conquistar muitos títulos. Dentre eles, está a "Batalha Vai Ser Rimando", que é organizada pelo cantor e compositor Emicida. Com todo o seu talento, ela estava constantemente no topo do ranking das tradicionais batalhas de rap de Cuiabá, como é o caso da "Batalha da Alencastro", que acontece na cidade cuiabana. Uma das músicas de sucesso da rapper é "Braba", disponível no YouTube.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)