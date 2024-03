Conheça detalhes da ilha à venda por R$ 10 milhões em cidade goiana

É no sul de Goiás com Minas Gerais, a ilha de 220 mil m² à venda por R$ 10 milhões em Itumbiara. A propriedade tem uma mata preservada, e, de acordo com o corretor de imóveis Welerson Antunes, nessa faixa de terra cercada por água doce e privacidade, é possível construir um condomínio horizontal ou até mesmo um resort.

A ilha foi anunciada nas redes sociais do corretor de imóveis, e o post sobre a venda tem 808 mil visualizações, atraindo a curiosidade de internautas que se impressionaram com o anúncio da propriedade.

A ilha fica na divisa de Goiás com Minas Gerais, entre os municípios de Itumbiara e Tupaciguara. Ela foi formada em uma antiga fazenda, que foi desmembrada para criação de uma represa no local.

Ilha é dentro de represa de antiga fazenda

"Essa ilha fica dentro da represa de Itumbiara. Aquilo tudo era uma fazenda. Quando foi desapropriado para fazer a represa, o proprietário da fazenda percebeu que ali iria se formar uma ilha, porque essa ilha era a parte mais alta da fazenda, então o proprietário desmembrou esse terreno, onde hoje é a ilha da fazenda”, explicou Welerson.

Dos 220 mil m² , aproximadamente 212,7 mil m² podem ser divididos em 194 lotes. Ainda assim, sobrariam 26,8 mil m² para a construção de uma área de lazer, 1,9 mil m² para a construção de um heliponto, 67,1 mil m² para a construção de ruas. Além disso, 56,7 mil m² de área verde poderiam ser conservados.

Em Goiás, de acordo com a Eletrobras não existem ilhas, mas remanescentes ilhados em reservatórios de acumulação de água para geração de energia elétrica sob a concessão da empresa. Estes remanescentes são propriedades particulares que podem pertencer à concessionária ou ao dono do terreno que teve parte de seu imóvel na área de influência direta do empreendimento no momento da construção.