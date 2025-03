Conheça a origem e o significado do uso de togas e becas por juízes e advogados

As togas e becas utilizadas em sessões dos Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal (STF) costumam chamar a atenção de muitas pessoas, que não sabem o significado do ritual. Acontece que elas são símbolos de imparcialidade e honestidade, em que servem como uma proteção contra a corrupção.

No universo do judiciário, as togas são utilizadas pelos juízes, enquanto as becas são trajes obrigatórios das demais pessoas que participam de algum procedimento no STF, apesar delas serem bem parecidas.

Quando a beca começou a ser utilizada pelos juízes?

O Direito brasileiro tem forte influência de Roma, mas não da cidade italiana que conhecemos hoje. Algumas tradições e costumes remontam a Roma Antiga, especialmente a República e o Império Romano. Um desses costumes que atravessou épocas é em relação ao uso de togas, utilizadas até hoje exclusivamente pelos magistrados.

As togas têm relação com a formalidade, imparcialidade e honestidade, requisitos essenciais de uma pessoa que está ali para julgar a vida e os problemas de outras pessoas.

Além disso, ela pode ser vista como um escudo contra a corrupção e por isso utilizada pelos juízes, que devem ser blindados dessa fraqueza moral, então representantes da Justiça, ideal perseguido e questionado desde o início da Filosofia.

Pelo menos é isto que ela espera representar, ainda que juízes sejam pessoas comuns e que são investidos em um cargo público.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)