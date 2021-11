Confira o gabarito extraoficial do segundo dia de prova do Enem 2021

Os estudantes que responderam às questões de Matemática e Ciências da Natureza do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no último domingo (28), podem conferir o gabarito extraoficial feito pelos jornais O Globo e Extra, em parceria com a Plataforma AZ de aprendizagem enquanto o gabarito oficial ainda não é divulgado pelo Inep. As informações são do O Globo. Veja as provas abaixo:

PROVA AZUL

(Reprodução / O Globo)

PROVA CINZA

(Reprodução / O Globo)

PROVA ROSA

(Reprodução / O Globo)

PROVA AMARELA

(Reprodução / O Globo)

OBS: * 138 (azul), 155 (cinza), 157 (rosa) e 178 (amarela): esta é uma questão passível de anulação, por não haver uma alternativa correta, de acordo com os professores da Plataforma AZ.

Conforme prevê o edital, o gabarito oficial do Enem 2021 deve ser divulgado no terceiro dia útil após a realização das últimas provas. Por isso, a expectativa é que as respostas sejam publicadas até quarta-feira, dia 1º de dezembro, no Portal do Inep e no aplicativo oficial do Enem. As notas oficiais ainda não têm data definida para divulgação.