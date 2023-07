Confira como saber se o nome está 'sujo' de forma rápida e gratuita

O Desenrola Brasil, Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas Inadimplentes, começa a valer a partir desta segunda-feira (17), e poderá beneficiar cerca de 70 milhões de brasileiros que possuem alguma pendência registrada no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), podendo, inclusive, ter a dívida perdoada se ela for de até R$100.

Mesmo com um número relativamente alto de inadimplentes no país, muitas pessoas sequer sabem que possuem débitos com alguma empresa ou como conferir essas informações, o que contribui para a falta de regularização das dívidas. A seguir, saiba quais os meios mais fáceis para realizar a consulta do CPF:

VEJA MAIS

Como saber se o nome está sujo

Serasa – Site ou Aplicativo

A forma mais convencional de consultar se há alguma pendência no CPF é pelos canais do Serasa, a mais conhecida empresa de análises e consultas de crédito.

Para isso, basta acessar o site www.serasa.com.br ou baixar o aplicativo, disponível para os sistemas Android e IOS.

É necessário realizar um pequeno cadastro para ter acesso às informações, como informar CPF, e-mail e criação de senha. Em seguida, o usuário será direcionado para uma página para conferir se há pendências e a origem delas.

SPC – Site ou Aplicativo



O SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) também oferece meios de consulta de débitos. Por meio do site www.spcbrasil.org.br ou pelo aplicativo, disponível para Android e IOS, e realizar um breve cadastro. Aqui, é necessário que o usuário baixe o aplicativo para validar o acesso à plataforma.

Boa Vista – Site ou Aplicativo

A plataforma Boa Vista possui as informações e procedimentos similares aos do Serasa e SPC, como consulta de débitos por meio de um prévio cadastro com dados pessoais. Além disso, é possível verificar o score, junto com uma breve explicação do que significa a pontuação.

Basta acessar www.consumidorpositivo.com.br ou baixar o aplicativo Boa Vista Consumidor Positivo e realizar o passo a passo.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com