‘Hambúrguer no copo’ é criado e viraliza na internet

Depois de várias criações inusitadas, como temaki, cachorro-quente e coxinha no pote, o brasileiro resolveu que o hambúrguer também merecia ganhar essa versão. Por mais estranho que pareça, fotos que circulam na web mostram que a invenção já chegou e está rendendo impressões e dúvidas do público, uma delas é : Como comer isso?

O sanduba é montado em um copo alto com uma sequência de camadas. No fundo, pão, seguido por salada, um molho que parece maionese, carne moída, queijo, outra camada de salada e outra de molho, picles, mais carne e a parte de cima de um pão com gergelim. Sem seguir a ordem, a invenção se assemelha muito à clássica receita do Big Mac (dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, no pão com gergelim).

Na internet, a novidade divide opiniões. Enquanto algumas pessoas acham estranho, mas mesmo assim ainda comeriam a iguaria. “A mano, que isso, eu mandaria uns 3 pra dentro mas é completamente bizarro hambúrguer no copo”, escreveu uma pessoa no Twitter. Outras acham muito difícil de comer, mas faria um esforço. E houve quem achou a ideia completamente maluca: “mano, hambúrguer no copo. Eu juro que não tô entendendo como pode ser gostoso, porque no final não vai ter mais carne”.