Concurso vai eleger a lata de cerveja mais bonita do Brasil; veja como participar

Um concurso nacional irá eleger a lata de cerveja com o rótulo mais bonito do Brasil. Cervejarias independentes e registradas de todo o país podem se inscrever e ter a oportunidade de concorrer a prêmios especiais. Os estabelecimentos devem seguir algumas regras para participar da segunda edição do Prêmio Lata Mais Bonita do Brasil, realizado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas). Confira como se inscrever.

De acordo com dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atualmente, o Brasil conta com 1.549 cervejarias. Mais de 60% da cerveja produzida no país é envasada em latinha de alumínio. Sendo assim, o objetivo do prêmio é estimular a criatividade desses estabelecimentos que sempre buscam encantar os consumidores com rótulos coloridos e ousados.

Como se inscrever no Prêmio Lata Mais Bonita do Brasil?

Podem participar do concurso cervejarias proprietárias intelectuais e industriais do design de seus rótulos. É necessário que eles tenham circulado em qualquer parte do Brasil de 2020 até a data de término das inscrições, que é o dia 5 de outubro. A inscrição é grátis no site do Prêmio Lata Mais Bonita do Brasil.

A premiação será dividida em três categorias:

Microcervejarias : produção anual de até 2,5 milhões de cervejas em latinha;

: produção anual de até 2,5 milhões de cervejas em latinha; Médias Cervejarias : produção anual de 2,5 milhões e 60 milhões de cervejas em latinha;

: produção anual de 2,5 milhões e 60 milhões de cervejas em latinha; Grandes Cervejarias: produção anual acima de 60 milhões de cervejas em latinha.

Os vencedores serão escolhidos por um experiente corpo de jurados que terá, nesta edição, o grafiteiro Alexa Senna, o designer Adhemas Batista e o especialista em design de embalagens, Fábio Mestriner.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)