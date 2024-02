Concurso Público Nacional Unificado tem 2,65 milhões de inscritos

Após o encerramento das inscrições na sexta-feira (9), foi divulgado, neste sábado (10), o balanço feito pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Em 2024, o Concurso Público Nacional Unificado alcançou a marca de 2,65 milhões de inscritos, estabelecendo um novo recorde para concursos públicos no país.

Este concurso, que representa uma iniciativa inovadora na seleção de servidores, oferece um total de 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos públicos federais este ano. As vagas estão divididas em oito blocos temáticos, e os editais contemplam também a formação de um cadastro reserva com o dobro do número de vagas disponíveis, visando atender às demandas futuras.

O modelo unificado de seleção de servidores consiste na realização conjunta de provas em todo o país. No dia 5 de maio, os candidatos enfrentarão questões objetivas específicas e dissertativas, de acordo com suas áreas de atuação. As provas serão aplicadas simultaneamente em 220 cidades brasileiras.

Os candidatos têm até a próxima sexta-feira (16) para efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que é de R$ 90 para cargos de ensino superior e de R$ 60 para ensino médio. Até o momento, 1,28 milhão de inscritos ainda não realizaram o pagamento da guia de recolhimento, podendo fazê-lo por meio bancário ou via PIX, utilizando o QR Code disponibilizado no documento.

Esther Dweck, ministra da Gestão, expressou satisfação com o número expressivo de candidatos inscritos, destacando o sucesso dessa inovação no serviço público. "Estamos felizes pelo sucesso dessa inovação no serviço público que é o concurso nacional unificado. Boa sorte e bons estudos a todas as pessoas inscritas. Vamos agora construir um serviço público com a cara do Brasil!", declarou.

A Fundação Cesgranrio é a responsável pela realização do certame, cujo resultado final está previsto para ser divulgado até 30 de julho. Todas as informações sobre o concurso estão disponíveis no portal gov.br/concursonacional.