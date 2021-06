Covid-19: Brasil registra 469.388 óbitos e casos vão a 16.803.472

O Brasil chegou a 16.803.472 casos de covid-19 já confirmados no país. Apenas nas últimas 24 horas, foram 83.391 novos casos e 1.682 óbitos. Já o número total de mortes chegou a 469.388. O número de pessoas recuperadas totalizou 15.228.983.

Os dados estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado no início da noite de hoje (3). O balanço é elaborado a partir dos dados sobre casos e mortes levantados pelas autoridades locais de saúde.

O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (113.441), Rio de Janeiro (51.320) e Minas Gerais (40.880), ainda que os dados de mortes em Minas Gerais não tenham sido atualizados pela secretaria de saúde local, sendo, portanto, referentes ao balanço de ontem (2). Já as Unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (1.649), Acre (1.680) e Amapá (1.712).

Em relação aos casos confirmados, São Paulo também lidera, com 3,3 milhões de casos. Minas Gerais, com 1,6 milhão, e Paraná, com 1,1 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de covid-19 é o Acre, (82,9 mil), seguido por Roraima (104,5 mil) e Amapá (112,6 mil).

Os dados da vacinação atualizados não foram informados pelo Ministério da Saúde até o fechamento da matéria.