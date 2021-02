Desentendimento entre companheiros de copo acaba em esfaqueamento

Na noite da última quinta-feira (18), a Polícia foi acionada para atender uma ocorrência em Marabá. No local, Hélio Ribeiro Araújo foi encontrado esfaqueado e agonizando no chão, com vários ferimentos pelo corpo.

A vítima e o suspeito, Doriedson César Lindozo Sá, estavam bebendo juntos antes das agressões e o motivo para o crime teria sido ciúmes. Conforme o relato colhido pelos policiais, Hélio estaria “dando em cima” da companheira de Doriedson.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima foi encaminhada de ambulância para o Hospital Regional de Marabá. O boletim de ocorrência foi registrado na 21ª Seccional Urbana da Polícia Civil de Marabá.