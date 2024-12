Como organizar as finanças para 2025? Especialista fala sobre a importância de um bom planejamento

Com o início de um novo ano, metas e projetos tendem a ser traçados — um deles, por exemplo, é a organização das finanças. Essa atitude proporciona uma relação saudável com o dinheiro e, principalmente, tranquilidade. O consultor financeiro Ivan Silveira alerta que ter as contas “na ponta do lápis” é essencial para planejar a curto, médio e longo prazo.

Para Ivan, uma pergunta essencial que deve ser feita é: “Se acontecer algo agora, que me impeça de continuar a fazer o que eu faço para ganhar a vida, como será o meu amanhã?”. O consultor afirma que esse questionamento é capaz de mostrar como anda a organização financeira, independente da atuação exercida no mercado ou da hierarquia ocupada na sociedade.

Ivan Silveira, consultor financeiro (Reprodução / Instagram)

O começo da busca pelo equilíbrio nas finanças é por meio de levantamentos, diz o consultor. Entre as informações que devem ser reunidas estão as fontes de receita, quantia de ganhos mensais, dívidas pendentes e despesas fixas. Ivan recomenda a criação de uma estratégia de pagamento de débitos, listando cada um conforme os juros — do maior para o menor.

“Assim você irá saber exatamente quanto precisa por mês para sobreviver e separar um valor por mês para construir sua Reserva de Emergência. Pois é melhor ter e não precisar usar, do que precisar usar, não ter e entrar no cheque especial”, aponta Ivan Silveira.

Benefícios de ter as finanças organizadas

Uma vida financeira organizada proporciona muitos benefícios, dentre eles o controle e gerenciamento de imprevistos, como acidente, demissão e nascimento de um filho, diz Ivan. Dessa maneira, o consultor destaca que viver com o dinheiro desorganizado traz prejuízos graves: “Você perde a sua tranquilidade, a sua paz, não consegue mais render com eficiência no seu trabalho, não consegue mais dormir como antes. Muitos divórcios são ocasionados devido a uma má gestão financeira. Famílias inteiras podem ser destruídas por conta de decisões erradas financeiramente tomadas.”

Antes de começar os ajustes nas contas, é preciso ter noção da realidade em que vive. “Não adianta eu querer sustentar uma vida de alto custo se eu não consigo controlar os meus gastos e não tenho uma receita tão elevada”, explica.

Uma relação saudável com o dinheiro é transformadora

A conquista da organização financeira permite viver uma relação saudável com o dinheiro. O consultor Ivan viveu essa experiência e recomenda a busca constante por esse estilo de vida. “Quando você consegue atingir esse equilíbrio financeiro você consegue realizar planejamentos com mais tranquilidade para dar o próximo passo”, assegura.

Três dicas para uma vida financeira melhor em 2025

O consultor de finanças Ivan Silveira apresenta três dicas essenciais para ter uma vida financeira melhor no próximo ano. Confira abaixo.

Nunca gaste mais do que você ganha efetivamente Tenha uma Reserva de Emergência e não espere uma emergência acontecer para poder começar a criar uma Busque diversificar a sua fonte de receita