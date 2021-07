'Começou a faltar freio', diz técnico de time de futsal envolvido em acidente

O ônibus que levava a equipe do Umuarama Futsal e se envolveu em um acidente com vítimas fatais na manhã desta quinta-feira (08) estava sem freio no momento da batida. A informação foi dada pelo técnico da equipe, Nei Victor, que também estava no veículo e contou que o próprios motoristas relataram o problema momentos antes do acidente. As informações são do G1 Paraná.

"O motorista entrou em desespero. Tinha dois motoristas na frente, eles entraram em desespero que começou a faltar freio no ônibus. 'Faltando ar, faltando ar [no freio]', eles gritando", disse o treinador, que estava em uma poltrona atrás dos motoristas.

O acidente ocorreu na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na altura do km 667, quando o ônibus tombou próximo a uma área de escape que há na rodovia. "Procurei me proteger e gritar pros jogadores se protegerem também, mas infelizmente não teve como chegar na área de escape. Faltaram cerca de 100 metros para chegar na área de escape para o ônibus poder parar", completou Nei.

No acidente desta quinta-feira, morreram o Osvaldo Silva e o coordenador das categorias de base do clube Umuarama, Paulo Vitor Gonzales,. Outras 20 pessoas ficaram feridas, segundo a polícia.

A direção do clube afirmou que a manutenção do ônibus estava em dia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma perícia será feita no local e no veículo para identificar a causa do acidente com o ônibus.

Nessa mesma estrada, em janeiro desse ano, um outro acidente envolvendo ônibus que saiu de Ananindeua, no Pará, matou 19 pessoas.