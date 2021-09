Com apenas uma perna, homem é flagrado escalando muro para furtar residência

Filmado por câmeras de segurança escalando um muro para furtar uma residência, Cleomar Lopes Reis, de 26 anos, foi preso nesta quinta-feira (16), em Três Lagoas (MS). O suspeito é uma pessoa com deficiência, sem uma das pernas, mas não demonstrou problemas em vencer a proteção do imóvel. As informações são do portal Campo Grande News

A invasão aconteceu nesta quarta-feira (15) e o vídeo viralizou nas redes sociais. "Saci do Crime", como é conhecido Cleomar, foi identificado pela polícia e preso no dia seguinte.

O homem é conhecido no meio policial e confessou ter furtado ao menos três locais nos últimos dias.

Cleomar e o comparsa foram presos e conduzidos para a 2ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi instaurado inquérito por furto qualificado. Eles assinaram o termo circunstanciado de ocorrência e foram liberados.