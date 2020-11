Com ajuda de cão farejador, PF prende homem que transportava 50 quilos de cocaína

A Polícia Federal (PF) prendeu na tarde de quinta-feira, 5, um homem que transportava cerca de 50 quilos de cocaína escondida em um carro em Seropédica, na Baixada Fluminense. A droga foi localizada graças à atuação de um cão farejador. De acordo com a PF, os agentes fizeram uma abordagem de rotina no veículo. O motorista, de 26 anos, não apresentou a carteira de habilitação e demonstrou nervosismo. Foi então que os policiais chamaram um cão farejador - "experiente nesse tipo de abordagem", como ressaltou a PF -, que indicou droga no painel do veículo. Lá, os agentes encontraram 45 tabletes de cocaína. O homem foi conduzido à Superintendência da PF no Rio para lavratura do auto de prisão em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. Ele responderá por tráfico de drogas.