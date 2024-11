Com 40,4ºC, Rio de Janeiro tem o dia mais quente do ano nesta quinta (28)

A cidade do Rio de Janeiro enfrentou, nesta quinta-feira (28), o dia mais quente do ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima na capital chegou aos 40,4 °C no fim da manhã de hoje. Com a elevação da temperatura durante o dia, o RJ entrou no nível de calor 3 (NC3).

VEJA MAIS

Este nível é marcado quando se registra índices de calor entre 36 °C e 40 °C. "Com previsão de permanência ou aumento por, pelo menos, três dias consecutivos. O Nível de Calor 3 é o que antecede os dois níveis considerados mais críticos, portanto, é importante seguir as recomendações de segurança", informou o Centro de Operações Rio.

Até então, a maior temperatura registrada na capital carioca, neste ano, foi de 39,9 °C no dia 2 de outubro. Com esse índice no início de outubro, o RJ entrou pela primeira vez no Nível de Calor 3 (NC3).