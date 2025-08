Coluna do Estadão: PSB faz 78 anos, e parlamentares defendem soberania nacional

OPERAÇÃO ÁGATA

Soberania na Selva: a presença do Exército e dos povos indígenas na fronteira mais remota do Brasil

No coração do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, militares e indígenas convivem em missão conjunta para proteger o território, garantir assistência às comunidades isoladas e combater crimes ambientais em uma das regiões mais remotas e estratégicas do país