Coluna do Estadão: Após acareação no STF, Cid ganha apelido de sabonete; saiba por quê

Por Roseann Kennedy e Eduardo Barretto, do Estadão

O tenente-coronel Mauro Cid ganhou um apelido nesta terça-feira, 24, no Supremo Tribunal Federal (STF) depois da acareação com o general Walter Braga Netto: sabonete. A piada remete a uma antiga marca do produto de banho chamada "Vale Quanto Pesa". O delator disse que não olhou quanto havia na sacola de dinheiro supostamente entregue a ele pelo general, mas estimou a quantia pelo peso do pacote.

Cid afirmou, ao ser questionado pela defesa de Braga Netto, segundo a ata da sessão: "Cid reiterou que a sacola de vinho estaria lacrada e portanto não chegou a ver o dinheiro. Disse que teria calculado o valor aproximado pelo peso da sacola". O general nega.

Após a declaração do delator sobre o peso da suposta sacola de dinheiro, um interlocutor do STF comparou Cid ao sabonete Vale Quanto Pesa, produto que fez sucesso nos anos 1980. Esse interlocutor questionou o peso da delação de Cid em meio a contradições do depoimento.

Em outro trecho da acareação, Cid disse que omitiu da Polícia Federal a entrega de dinheiro porque estava em "choque" pela prisão de colegas.

Em depoimentos anteriores, tanto à Polícia Federal quanto ao STF, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro havia afirmado que o general lhe entregou dinheiro em uma caixa de vinho no Palácio da Alvorada em 2022, com a orientação de repassá-lo a um dos militares das Forças Especiais, conhecidos como "kids pretos", para financiar ações antidemocráticas.