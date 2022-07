Clima para amanhã no Rio Grande do Sul: previsão do tempo deste sábado (02/07)

O clima e previsão do tempo neste sábado (02/07) para Rio Grande do Sul (RS) é de céu nublado para quase todo o Estado. Em algumas regiões do sul há risco de chuva e há possibilidade de tempestade na região de Santa Vitória do Palmar. Segundo a meteorologia, este sábado terá temperatura mínima de 6 °C e máxima de 27°C. Ventos virão principalmente do norte as velocidades podem chegar a 37 km/h.

Vai chover no Rio Grande do Sul?

A região do município de Santa Vitória do Palmar tem a maior probabilidade de chuva neste sábado (01/07), com 90% de possibilidade de chuva durante a madrugada e até a manhã. Em Porto Alegre, a probabilidade é de 18%. A umidade do ar durante o dia será de 21%.

Que horas será o nascer e pôr do Sol?

O sol irá nascer no Rio Grande do Sul (RS) por volta das 07h21 e se pôr às 17h36. Na capital, o dia terá 68% de cobertura de nuvens e os índices UV serão de 2 pontos.

Que horas será o nascer e pôr da Lua?

Em fase de Lua Crescente, o nascer da lua no Rio Grande do Sul (RS) será por volta das 10h e o pôr da Lua será em torno das 20h45.