Cimento fresco entrega corpo de motorista de app que estava desaparecido

O corpo de um motorista de aplicativo, identificado como Wellington de Oliveira, de 55 anos, foi encontrado na tarde da última segunda-feira (04), enterrado no quintal de uma casa em Saquarema, Rio de janeiro, com ferimentos de arma branca.

A polícia recebeu informações sobre barulhos estranhos vindos de uma casa. Ao visitarem o local, encontraram cimento fresco no quintal, levando o morador a confessar ter enterrado um corpo, mas negou ter envolvimento na execução.

De acordo com o morador, ao chegar em casa ele se deparou com o homem já morto e por ter passagens pela polícia, optou por enterrar para evitar que fosse dado como suspeito do crime.

Wellington estava desaparecido desde o dia 31 de agosto após deixar a esposa na faculdade, por volta das 20h. O combinado era de ele ir buscá-la no local por volta das 22h, mas não apareceu.

No dia seguinte, a esposa entrou em contato com a seguradora de veículos, que cedeu a localização exata do veículo. O carro foi encontrado com marcas de sangue no estofado, no teto e uma marca de sapato no banco de trás.

A família da vítima chegou a receber mensagens do celular do Wellington, como se ele estivesse falando.

O dono do imóvel onde o corpo estava enterrado foi preso e os agentes seguem com as investigações.

