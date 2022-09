Cigana prevê fake news, explosão, ataque a jornal e descobertas extraterrestes em breve; vídeo

A virada de mês poderá ser marcada por grandes fenômenos sociais e de incidentes, como alerta a cigana Sara Zaad. Uma das previsões é a dissiminação de Fake News nas eleições 2022, que estão previstas para este domingo dia 2 de outubro. Zaad, usa a borra de café para interpretar as visões, por meio da técnica chamada de cafeomancia.

No vídeo, a cigana comentou ter visto uma imagem de Pinóquio. Nela o nariz vai crescendo a cada minuto. "O Pinóquio insiste e não dá para desconsiderar o simbolismo do nariz crescendo a cada minuto", explica ela. "Veremos muitas fake news e muitas mentiras sendo espalhadas por aí", reforçou.

Outros pontos destacados por Sara, de situações que apareceram na xícará com café, são manchetes de notícias envolvendo uma criança indígena, uma situação difícil vivida pelos moradores do Rio Grande do Norte (RN), uma explosão em uma fábrica ou em um local comercial, além de descobertas vindas do solo – o que parece ser uma situação extraterreste.

"Vão tirar do solo algo que mudará todo o conhecimento que temos sobre o nosso planeta até então", garantiu Sara. Além disso, ela falou também sobre possíveis descobertas sobre o espaço que podem vir à tona.

Na leitura da borra ela também fala sobre um atirador profissional que está preparado para atirar em um carro. Além disso, ela previu um ataque a uma sede de jornal.

Assista ao vídeo: