Cid Moreira será enterrado em Taubaté, interior de São Paulo, onde nasceu

Cid Moreira, um dos maiores nomes do telejornalismo brasileiro que morreu na manhã desta quinta-feira (3/10) aos 97 anos, será enterrado na terra natal, na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pela esposa do jornalista, Fátima Sampaio, durante o programa Encontro, de Patrícia Poeta, da TV Globo. (Com informações do Metrópoles).

Primeiro jornalista a apresentar o Jornal Nacional da TV Globo, Cid Moreira estava internado num hospital em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Nas últimas semanas, vinha tratando uma pneumonia, além de um problema crônico no rim.

A atual esposa do apresentador, Fátima Sampaio, foi quem revelou a informação: “Ele falou pra mim que quer ser enterrado em Taubaté, ele quer ficar perto da primeira esposa, da filha que foi, do neto que foi. Já conversei com os queridos dele que estão lá e já vão providenciar."

Nascido em 29 de setembro de 1927, Cid Moreira começou a carreira no rádio, mas foi na televisão que encontrou destaque. Ao longo dos 27 anos à frente do Jornal Nacional, principal telejornal do Brasil, Cid foi responsável por noticiar alguns dos momentos mais marcantes da história do país e do mundo, desde eleições presidenciais até tragédias e grandes conquistas.

O apresentador se tornou referência no jornalismo, com uma dicção e estilo únicos, sendo lembrado pela forma calma, porém firme, com que transmitia os acontecimentos.