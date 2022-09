Ciclista é derrubado em rodovia e gangue rouba bicicleta de R$ 15 mil; vídeo

Um vídeo gravado pela câmera do capacete de um ciclista registrou o momento em que outro ciclista é derrubado, em plena rodovia, por uma gangue. Um dos suspeitos consegue levar a bicicleta avaliada em R$ 15 mil. O caso aconteceu no último domingo (25), no km 18 da Rodovia dos Imigrantes, em Diadema, em São Paulo (SP).

Pelas imagens é possível ver o momento em que um dos suspeitos de atira na frente do educador físico Guilherme Trevisani, de 46 anos. O amigo Brunno Tozzo, que filmou o episódio, ainda tentou pedir ajuda, mas em vão.

Assista ao vídeo:

Em entrevista ao G1, Guilherme falou sobre o sentimento de “impotência” após o crime. “Me derrubaram, viram o que tinha no meu bolso, pegaram a bike, pularam o guard rail e foram embora”.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Não há informações sobre os suspeitos e nem a bicicleta foi recuperada. A Polícia Militar informou que intensificou o patrulhamento na região após o roubo.