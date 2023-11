Chuva de meteoros Táuridas do Sul registra bolas de fogo no céu neste domingo (5)

A primeira parte das chuvas de meteoros Táuridas do Sul está prevista para atingir seu pico neste final de semana, apresentando uma oportunidade atraente para os pacientes observadores do céu. Os meteoros das Táuridas do Sul têm brilhado intensamente no céu noturno desde o final de setembro.

Mas próximo ao pico - esperado para às 20h47 deste domingo (5), horário do leste dos EUA (18h47 em Brasília) - é quando as pessoas terão a melhor chance de vislumbrá-los, de acordo com a Sociedade Americana de Meteoros. As informações são da CNN Brasil.

Embora as Táuridas do Sul normalmente tenham uma frequência de apenas cinco meteoros por hora, a chuva é conhecida por ser rica em bolas de fogo - termo para um meteoro que parece mais brilhante que Vênus, de acordo com a Nasa.

Vênus é o segundo objeto celeste mais brilhante no céu noturno, depois da lua. “Os meteoros são uma parte do céu noturno que está fora do normal para as pessoas”, disse Bill Cooke, chefe do Escritório Ambiental de Meteoroides da Nasa.

“Você sai, vê as estrelas, vê a lua, vê os planetas - eles estão sempre lá, mas nem sempre você vê os meteoros. Os meteoros são uma parte transitória do céu noturno e as pessoas ficam fascinadas por isso”, afirmou.

Se as condições climáticas locais permitirem, o melhor horário para sair e vislumbrar um meteoro será depois da meia-noite em qualquer fuso horário. “Mas esteja preparado para ficar por um tempo se estiver determinado a ver um”, acrescentou Cooke.

Até o momento, as câmeras de meteoros da Nasa capturaram apenas uma ou duas Táuridas por noite, segundo ele.

Perto do pico da chuva, a lua estará quase meio cheia, com 44%, de acordo com a Sociedade Americana de Meteoros. Esse nível de brilho lunar pode causar perturbações ao observar meteoros mais fracos, mas como as Táuridas tendem a ser tão brilhantes, a lua provavelmente não interferirá, disse Cooke.

“Você deve desviar o olhar da lua, mas não há uma direção preferida – apenas tente observar o máximo de céu que puder”, aconselhou Cooke, para completar: “E use seus olhos. Você não quer usar um telescópio para observar uma chuva de meteoros - campo de visão muito pequeno”.

Características das Táuridas

A maioria das chuvas de meteoros apresenta meteoroides com apenas milímetros de comprimento, disse Cooke, mas as Táuridas podem ter meteoroides com até impressionantes um metro de comprimento, fazendo com que pareçam muito brilhantes quando queimam na atmosfera da Terra.

Mesmo com o seu tamanho maior, a maioria das rochas espaciais não chegará à Terra, mas se o fizerem, os meteoritos resultantes – o termo para um meteoroide que chega ao solo – terão se quebrado em pedaços menores e não ser grande o suficiente para causar qualquer dano, apontou Cooke.

As Táuridas do Sul são originários do Cometa Encke, que gira em torno do Sol com a órbita mais curta de todos os cometas conhecidos no sistema solar, de acordo com a Nasa.

O período orbital do Encke leva cerca de 3,3 anos, e o último avistamento do cometa na Terra foi em 22 de outubro, quando estava em seu periélio, ou ponto mais próximo do sol. Durante sua jornada, o cometa deixa um rastro de detritos que aparece como a chuva de meteoros das Táuridas do Sul quando a órbita da Terra cruza com seu caminho.

Embora o cometa pai do das Táuridas do Sul tenha estado recentemente próximo, espera-se que a chuva produza taxas baixas este ano. Ambas as chuvas Táuridas tiveram taxas mais altas do que o normal em 2022.

O fenômeno foi causado pela gravidade de Júpiter, concentrando os detritos na frente do caminho da Terra. Os cientistas preveem que o próximo evento ocorrerá em 2025, disse Cooke.

Mesmo que as taxas estejam baixas este ano, sempre há chance de uma surpresa. “Nunca digo nunca, porque é sempre possível que o inesperado aconteça”, ressaltou Cooke. “O ano passado foi um bom ano para os Táuridas, 2023 e 2024, nem tanto.”

Espera-se que meteoros das Táuridas do Sul sejam vistos brilhando no céu até o final da chuva em 8 de dezembro, de acordo com a American Meteor Society.

Atualmente, a chuva de meteoros está se sobrepondo às Táuridas do Norte, que estão ativas desde meados de outubro, mas não atingirão o pico até a próxima semana, no domingo (12).

Picos restantes da chuva de meteoros em 2023

Se observar o pico de atividade das Táuridas deixa você ansioso para ver mais, diversas outras chuvas de meteoros ainda atingem o pico este ano. Aqui estão os eventos de meteoros restantes com pico em 2023:

• Leônidas: 17 a 18 de novembro

• Geminídeos: 13 a 14 de dezembro

• Úrsidas: 21 a 22 de dezembro

Luas cheias

Restam duas luas cheias em 2023, de acordo com o Almanaque dos Agricultores dos EUA:

• 27 de novembro: Lua do Castor

• 26 de dezembro: Lua fria