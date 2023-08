Chuva de meteoro: região norte será 'privilegiada'; fenômeno inicia neste sábado (12/08)

Por conta das condições climáticas, a região norte será privilegiada para acompanhar a chuva de meteoro. Serão dois dias de programação no céu, a iniciar neste sábado (12), sendo o melhor dia. De acordo com os especalistas, serão de 20 a 100 estrelas cadentes por hora. O fenômeno pode ser presenciado com mais intensidade até domingo (13), porém até 1º de setembro será registrada a chuva de meteoro.

Especialistas da área apontam que esse será um dos maiores espetáculos cósmicos do ano. A expectativa é que o fenômeno produzida no céu um espetáculo de estrelas cadentes que costumam ser brilhantes e até coloridas. Outro evento que vai acontecer é o da lua minguante. Com o céu escuro, efeito do evento da lua minguante, ficará fácil de visualizar a chuva de meteoros.

VEJA MAIS

Que horas iniciará a chuva de meteoros?

A chuva de meteoros é um dos momentos mais aguardados do ano. O pico de visualização está programado para ocorrer no sábado, 12 de agosto, entre 19h e 20h45, horário do México, ou seja, entre 20h e 21h45 na Colômbia; e entre 22h e 23h45 na Argentina e no Brasil.