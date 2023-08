Forte clarão no céu seguido de estrondo assusta moradores do Tocantins; vídeo

Está viralizando nas redes sociais um vídeo onde um forte clarão aparece no céu seguido de um barulho semelhante a uma explosão, registrado por moradores de algumas regiões do Tocantins. Não há informações claras sobre o que se trata, mas internautas especulam que possa ter relação com a queda de um meteoro.

No vídeo, publicado inicialmente pelo portal Debate e Atitude TO, uma pessoa não identificada registra o momento em que o clarão surge no céu e "explode" em seguida. "O que é aquilo ali? Caramba, é um meteoro!", exclama o morador.

As imagens foram registradas na região de Sandolândia, mas o fenômeno foi observado em outras regiões do estado, como em Ilha do Bananal e Gurupi, provavelmente na madrugada desta quarta-feira (9).

Nas redes sociais, várias pessoas se manifestaram afirmando terem presenciado o ocorrido. "Meu pai contou lá no rancho que a terra tremeu essa noite", disse um usuário. "Eu estava na estação Krao e deu pra ver algo que parecia uma bola de fogo", disse outro perfil.

Ainda não há posicionamentos oficiais de órgãos especializados sobre o caso.

(*Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)