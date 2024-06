Chocolat Xingu 2024: confira a programação do evento no fim de semana

Altamira, no Pará, recebe a terceira edição do Chocolat Xingu, o maior evento de chocolate da América latina. O primeiro dia de festival, na quinta-feira (13/06), contou com a participação de mais de 3 mil pessoas.

Neste ano, o evento reúne cerca de 150 expositores, de 200 marcas de chocolate. O Chocolat Xingu 2024 segue até domingo (16/05) no Centro de Eventos Vilmar Soares, no município.

Confira a programação do evento no fim de semana:

Sábado, 15 de junho:

No sábado, o evento abre às 14h. A primeira programação é um ateliê sob o comando do chef Leo Vilela. Na mesma tarde ocorre o desfile de moda Xingu, com o lançamento da coleção Princesa do Xingu. O Chocoday começa às 15h e segue até as 20h30 com diversas palestras sobre chocolate, vendas e empreendedorismo. Além disso, o festival conta com o ChocoKids, com oficinas infantis.

Domingo, 16 de junho:

O último dia de festival conta com uma série de palestras sobre chocolate, amazônia e COP 30. Em destaque as palestras "Aproveitamento integral de subprodutos do cacau” e “Cacau Xingu: da árvore a barra de chocolate em sistema agroflorestal sustentável”. O ecerramento do evento será às 19h.

VEJA MAIS