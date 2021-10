Chico Pinheiro deixa Bocardi no vácuo ao vivo e viraliza na web: 'Tava no ar?’

O jornalista Chico Pinheiro deixou Rodrigo Bocardi e Tiago Scheuer no vácuo durante a exibição do 'Bom Dia São Paulo' desta sexta-feira (22). Aparecendo de maneira relaxada, cabeça baixa e mexendo em aparelhos eletrônicos, o âncora do telejornal não percebeu que estava ao vivo e não respondeu ao comando dos colegas. A cena atraiu a atenção dos internautas, que comentaram a gafe e brincaram com a situação. As informações são do Uol.

"Tiago Scheuer tá com saudade de você. Conta pra gente, tá aí já pronto pra esse Bom Dia Brasil?", brincou Bocardi, chamando o jornalista para o jornal. "Prontíssimo", respondeu Chico. Bocardi, então, tentou emendar o assunto. "Segurando esse país, Chico Pinheiro. Vamos lá, todo mundo segurando no braço porque a situação na economia não vai boa", continuou ele, esperando que o colega emendasse as notícias do dia. Contudo, o âncora se distraiu mexendo no celular e respondeu despretensiosamente. "Vamos conversar. Olha, quanto tempo eu não falo com São Paulo. Saudade, Rodrigo Bocardi. Eu tô falando todo dia com Minas. A gente tem contado prosas enormes aqui. Abra esses braços e me receba. Hoje é dia de Oxalá, Epá Babá!", continuou pinheiro.

Ainda sem perceber que Chico não sabia que estava no ar, Rodrigo Bocardi e Tiago Scheuer tentaram dar início aos destaques do dia novamente. "O que teremos nesse Bom Dia Brasil de hoje? Eu já falei aqui mais cedo... Essa debandada do Ministério da Economia, o dólar lá em cima, a inflação em descontrole... E por aí vai", deu a deixa. Sem retorno, Chico continuou sem dar as notícias. “Pois é, rapaz. É isso aí, e por aí vai. Quer dizer, se vai eu não sei. Mas também ficar não fica", respondeu.

O apresentador do 'Bom Dia Brasil' saiu do telão e retornou mais tarde perguntando se estava ao vivo. "Agora eu quero saber o seguinte, eu tava no ar aí em São Paulo com vocês?", indagou ele, que se explicou logo em sequência. "O negócio é o seguinte, eu tava no computador vendo exatamente os destaques. Achei que vocês em São Paulo estavam no intervalo, testando a voz, essas coisas. E tô aqui de boa. Isso é um perigo", disse rindo.

A cena repercutiu na web e fez os espectadores cairem no riso, confira: