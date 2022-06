Certo ou errado? Canudinho tem uso correto revelado em projeto antigo; entenda

Uma imagem tem intrigado os internautas sobre a verdadeira forma de usar os canudos flexíveis para tomar líquidos. Pelo desenho, que viralizou na internet, indica que passamos parte da vida usando o objeto de "maneira errada". Alguns internautas trataram a ilustração como “descoberta”. Veja:

O site Garimpo foi além nesse mistério e conseguiu comprovar – em um projeto antigo – qual seria a forma ideal para ingerir líquidos. Isso porque se o canudo é pra ser usado da forma investida, por que a outra extremidade é pontiaguda?

Biodegradáveis, de papel, inox ou de vidro. Os canudos estão no dia a dia da sociedade há alguns séculos. Mas o flexível foi criado e patenteado em 1936, pelo americano Joseph B. Friedman.

De acordo com o centro de estudo de invenções e inovações Lemelson, Friedman teve a ideia depois de ver sua filha tendo dificuldades pra beber um milkshake com um canudo de papel. A principal funcionalidade era ajudar crianças ou pessoas com mobilidade reduzida, não pra sorver até a última gota de um líquido contido numa embalagem Tetra Pak.

Em reprodução de um folhetim da década de 30, o Friedman comentou sobre a inovação. "O objetivo principal da minha invenção é proporcionar um canudo de refrigerante ou bebida similar com uma parte flexível, posicionada de forma que o tubo possa ser dobrado durante o uso sem reduzir substancialmente o diâmetro do canudo." - Reprodução / United States Patent and Trademark Office.

A empresa fundada por Friedman foi chamada de Flex-Straw. Na época, haviam três exemplos de uso do canudinho flexível. A conclusão do material, por tanto, é que a parte flexível deve ficar para cima.