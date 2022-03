Ceará deixa de obrigar uso de máscaras em lugares abertos

O uso de máscaras de proteção contra a covid-19 em ambientes abertos deixará de ser obrigatório no Ceará a partir de segunda-feira (21). De acordo com o anúncio feito pelo governador Camilo Santana, o uso do item de proteção passa a ser facultativo em todo o Estado.

No entanto, a obrigatoriedade do uso do equipamento está mantida para locais fechados e no transporte público. A decisão foi tomada durante a reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à pandemia, na tarde desta sexta sexta-feira (18), e será publicada em decreto neste sábado (19).

Os números da pandemia continuarão a ser avaliados nas próximas semanas. O anúncio foi feito ao lado do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e do secretário da Saúde, Marcos Gadelha.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)