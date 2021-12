Cavalo mecânico atropela e passa por cima de ciclista; vítima morreu no hospital

Um acidente entre um cavalo mecânico (veículo usado para o tracionamento de carretas) e uma ciclista foi registrado pelas câmeras do circuito de segurança de um posto, em Porto Velho (RO). A mulher identificada como Catiane Nogueira, de 31 anos, foi atropelada e o veículo passou por cima da vítima. As informações são do G1 Rondônia.

O atropelamento aconteceu na última sexta-feira (10), mas as imagens começaram a circular na web nesta semana.

O cavalo mecânico estava parado na rua e, ao manobrar à direita, bateu e passou por cima da vítima. Ela ainda tentou levantar, mas não conseguiu por conta dos graves ferimentos. Uma Unidade de Suporte Avançado (USA), do Samu, foi acionada para os primeiros socorros.

Os socorristas fizeram massagens cardíacas e administração de medicamentos em Catiane, que foi levada em seguida ao Hospital João Paulo II. No entanto, na unidade de saúde, Catiane não resistiu aos ferimentos.

O marido da vítima registrou um boletim de ocorrência para denunciar a morte à polícia.