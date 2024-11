Caso “Tio Paulo”: Justiça inicia 1ª audiência; idoso foi levado desacordado para saque bancário

Nesta terça-feira (12), a Justiça conduz a primeira audiência de instrução referente ao caso de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, conhecido como "Tio Paulo". Em abril deste ano, ele foi levado desacordado a uma agência bancária em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para realizar um saque de R$ 17 mil. Ao chegar ao banco com o idoso, a sobrinha, Érika de Souza Vieira Nunes, acabou surpreendida pela descoberta de que Paulo já estava sem vida. (Com informações do G1)

Érika responde a acusações de estelionato e vilipêndio de cadáver. A audiência, marcada para às 13h na 2ª Vara Criminal de Bangu, será realizada a portas fechadas, sem presença da imprensa.

O incidente ocorreu em 16 de abril, quando Érika chegou ao banco empurrando o idoso em uma cadeira de rodas, com ele imóvel e de olhos fechados. A situação chamou a atenção dos funcionários, que acionaram a polícia. Agentes do Samu foram até o local e confirmaram que Paulo já havia falecido.

Imagens mostram Érika tentando sustentar a cabeça do idoso e conversando com ele, sem obter qualquer resposta.

Detida após o ocorrido, Érika foi liberada duas semanas depois, em maio, com a revogação da prisão preventiva, após pedido de sua defesa.

Após ser solta, Érika concedeu uma entrevista ao programa Fantástico, onde alegou que tinha uma boa relação com o tio e afirmou que foi ele quem pediu para ir ao banco. Ela disse ainda que não notou que ele já estava sem vida.