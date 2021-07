Caso Lázaro: Polícia indicia cinco suspeitos, entre eles ex-mulher e ex-sogra de assassino

Cinco pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil, suspeitos de auxiliarem na fuga de Lázaro Barbosa Sousa, de 32 anos, durante as duas semanas que o assassino esteve foragido na região de Cocalzinho de Goiás. Um fazendeiro da cidade, o caseiro da propriedade rural, a então esposa de Lázaro, a ex-companheira e a ex-sogra de Lázaro são os indiciados. As informações são do portal Último Segundo.

Ao todo, são 13 inquéritos policiais instaurados que foram concluídos e encaminhados ao Poder Judiciário. O fazendeiro Elmi Caetano Evangelista, de 73 anos, é um dos alvos. Ele foi preso em 24 de junho, mas foi libertado no dia 17 de julho.

Evangelista, de acordo com a investigação, teria ajudado Lázaro oferecendo abrigo e comida ao serial killer. O fazendeiro também teria ainda proibido que a força-tarefa entrasse em sua propriedade as buscas. O produtor rural também foi autuado em flagrante e indiciado por posse irregular de duas armas de fogo.