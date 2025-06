Caso Juliana Marins: entenda como será o resgate do corpo da jovem que caiu em vulcão na Indonésia

A brasileira Juliana Marins foi encontrada morta nesta terça-feira (24), após cair na em uma trilha e ficar desaparecida durante quatro dias em uma região vulcânica, localizada na Indonésia. O corpo da jovem será removido do vulcão ao amanhecer desta quarta-feira (25), às 6h no horário local - equivalente às 20h no horário de Brasília.

Como será realizado o resgate do corpo de Juliana?

De acordo com informações da Defesa Civil, o resgate de Juliana deve ser iniciado no momento exato já combinado pelas autoridades em razão do clima desfavorável que poderá deixar a visão dos profissionais limitada. Logo após a içagem, o corpo da jovem será direcionado em uma maca ao posto de Sembalun e, em seguida, será embarcado em um avião com destino até o hospital Bayangkara.

Relembre o caso

A princípio, Juliana estava fazendo um mochilão pela Ásia junto com outros turistas quando a jovem acabou deslizando por uma vala na trilha do vulcão Rinjani, em Lombok, localizado na Indonésia. Após o caso repercutir nas mídias sociais, informações preliminares foram repassadas de que a brasileira já teria recebido socorro, porém a ajuda chegou somente depois de quatro dias.

Durante esse período, as buscas e o resgate da vítima foram suspensas pelas más condições meteorológicas e, principalmente, ao terreno local que é caracterizado por conter pedras vulcânicas e um solo arenoso e escorregadio. As equipes de salvamento, inclusive, tentaram utilizar helicópteros, mas havia um acúmulo muito grande de névoa no local. Por esse motivo, os profissionais não conseguiram ter um contato direto com Juliana.

Quem foi Juliana Marins?

A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, era natural de Niterói, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a publicitária costumava compartilhar diversas experiências em seu perfil com mais de 20 mil seguidores em seu Instagram. Além disso, Juliana também era dançarina profissional de pole dance e apresentava as suas performances artísticas com bastante frequência.

(Victoria Rodrigues, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal.com)