Morte de Juliana Marins em trilha na Indonésia repercute entre autoridades e famosos

Autoridades e famosos usaram as redes sociais para lamentar e manifestar revolta com a notícia da morte de Juliana Marins. A publicitária brasileira de 27 anos caiu enquanto fazia uma trilha próxima de um vulcão na Indonésia.

Ela foi encontrada morta nesta terça-feira, 24. A informação foi confirmada pela família em postagem no Instagram. O acidente ocorreu no sábado, 21, pelo horário local. A jovem ficou mais de 4 dias à espera do resgate.

Um perfil sobre as buscas foi criado pela família de Juliana no dia 22 de junho. Desde então, a página passou a ser o canal oficial para divulgação de informações. A história repercutiu entre artistas brasileiros, que se mobilizaram virtualmente para cobrar posicionamentos de governos e autoridades.

Na tarde desta terça, em comunicado oficial, o palácio do Itamaraty lamentou a confirmação da morte. "O governo brasileiro transmite suas condolências aos familiares e amigos da turista brasileira pela imensa perda nesse trágico acidente."

A prefeitura de Niterói, cidade de Juliana, publicou nota de pesar. "É com imensa tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Juliana Marins. Desde o primeiro momento, acompanhamos com apreensão as informações sobre o caso, na esperança de um desfecho diferente", lamentaram. "Sua trajetória deixa um legado de alegria, energia e inspiração para todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Neste momento de luto, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos que estão sentindo a ausência de Juliana."

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicou uma foto de Juliana com a seguinte legenda: "Quando uma mulher tão jovem, de espírito livre e sorriso largo, como Juliana, nos deixa, fica toda a tristeza de momentos não vividos. Mas também reverbera em nós a inspiração por toda a força e coragem que ela teve de realizar seus sonhos e viver com entusiasmo".

O governador do Rio, Cláudio Castro, também se solidarizou. "Juliana deixa?rá um vazio imenso em quem a conhecia e ?a admirava."

A Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também manifestou apoio aos familiares de Juliana. "Desde sexta o Brasil todo estava torcendo por ela", lamentou. "À irmã Mariana, aos pais, familiares e amigos, meus sinceros sentimentos de amor e compaixão nesse momento de dor profunda."

Milhares de comentários foram escritos na postagem que informava sobre o óbito. A atriz Tatá Werneck repostou o comunicado da família e classificou o caso como "descaso absurdo".

"Um descaso absurdo na Indonésia. Como chamam de ponto turístico e permitem uma trilha perigosa onde é impossível um resgate? (...) E mais uma vez fake news atrapalharam o processo porque inventaram que estavam resgatando Juliana e já tinham fornecido mantimentos ou que atrasou ainda mais o processo. Acompanhei a angústia dessa família esses dias. Sinto muito. Que recebam todo amor, carinho, força e conforto possíveis nesse momento".

A também atriz Maíra Azevedo lamentou a tragédia. "Muito triste! Juliana uma menina doce e que estava vivendo a vida dela, realizando o seu sonho de desbravar o mundo". Já a cantora e atriz Emanuelle Araújo, escreveu: "Desde ontem vibro com muita força para que Juliana esteja cercada de lindas e iluminadas energias e ela está. Desejo agora que seres de amor e luz estejam ao redor desta família guerreira. Todo amor e carinho pra vocês".

O humorista Yuri Marçal, que trabalhou com Juliana, publicou uma foto da jovem junto com um texto em homenagem. "Uma honra ter trabalhado com você por esses anos, e poder conhecer pessoa incrível, generosa, bem-humorada e feliz! Agradeço muito aos Deuses pelo privilégio de ter dividido o caminho com você. Que sua luz siga viva na memória de todos que tiveram a sorte de te conhecer. Descanse em paz, Juliana."

O pastor Henrique Vieira (PSOL) também publicou o lamento: "Que Deus conforte os corações dos familiares e amigos. Que Juliana descanse em paz."

Vulcão tem histórico de acidentes e óbitos

A trilha do vulcão onde a brasileira Juliana Marins, de 27 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira, 24, tem histórico de acidentes e outras mortes. A publicitária sofreu uma queda no sábado, 21, pelo horário local, ainda noite de sexta-feira, 20, no Brasil e ficou quase quatro dias à espera do resgate.

Registros de acidentes:

- Junho de 2025: brasileira morre após cair e esperar mais de 4 dias por resgate; - Maio de 2025: visitante malaio morre após queda em trilha; - Julho de 2018: 700 visitantes ficaram isolados no parque após um terremoto de magnitude 6.4 na escala Richter; - Março de 2012: sete estudantes morreram durante uma tempestade no local.

Um dos principais destinos turísticos do Sudeste Asiático, o parque abrange o segundo pico mais alto da Indonésia. Apesar da beleza exuberante, o destino é desafiador e repleto de riscos.