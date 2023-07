Caso Isabela: menina é encontrada por PMs em Santo André

A menina Isabela, de 2 anos, que foi sequestrada na sexta-feira (30) em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, foi encontrada na noite desta segunda-feira (3) por policiais militares em Santo André. A polícia não divulgou informações sobre seu estado de saúde.

Os pais e um irmão da menina foram levados pelos policiais de São Paulo até o 6º DP de Santo André, onde Isabela está agora.

A notícia do paradeiro da menina chegou ao 11º DP (Santo Amaro) por volta das 20h15 desta segunda-feira, e os familiares comemoraram dentro da delegacia.

VEJA MAIS

Na mesma noite, a Polícia Civil de São Paulo iniciou uma operação para encontrar uma mulher conhecida como "Tia Sandra". Ela é a principal suspeita de participar do sequestro de Isabela. A polícia ainda não confirmou se a localização da criança está relacionada à busca pela suspeita.

A identidade da suspeita não foi revelada, mas o delegado Marcel Druziani, do 11º Distrito Policial, informou que nos últimos meses ela se aproximou da mãe da menina, Evanisa, oferecendo fraldas, alimentos e dinheiro.

Durante uma entrevista coletiva, o delegado-adjunto do 11º DP, Deglayr Tavares Junior, divulgou a foto da suspeita para os jornalistas. Segundo informações, ela seria dona de uma clínica de estética.

As câmeras de segurança de um bar registraram o momento em que Evanisa chegou desesperada ao bar na companhia da suspeita. Sandra sentou-se em uma cadeira como se estivesse passando mal. Os funcionários do bar afirmaram que a mulher "desapareceu do nada".

Crime planejado

O delegado Marcel Druziani afirmou que a polícia acredita que o sequestro tenha sido planejado. Sandra teria ficado com a criança no colo enquanto o irmão de 8 anos da vítima também estava presente. A mãe foi até um bar comprar cigarros e, ao retornar, a criança tinha desaparecido.

"A Sandra também enganou a senhora Evanisa dizendo que era proprietária de uma loja. Na verdade, Sandra não tem loja alguma aqui na região", disse o delegado. Ele acrescentou que a mulher que se apresentava como Sandra já havia pedido para ficar com Isabela.

A mãe da menina, Evanisa, afirmou que nunca autorizou a mulher a ficar com a criança, mas manteve a amizade imprudentemente.

Gilson Santos Nascimento, pai da menina, afirmou que "Sandra" estava ajudando a família nos últimos meses, fornecendo dinheiro e fraldas para Isabela. Ele também disse que a suspeita afirmava estar grávida.

Um vídeo de uma câmera de segurança mostrou o momento em que Evanisa deixou Isabela e seu filho mais velho, de nove anos, com Sandra, atravessou a rua para pedir um cigarro em um bar e, segundos depois, voltou desesperada ao perceber que sua filha havia sido sequestrada.

No vídeo, Evanisa aparece gritando e gesticulando desesperadamente, enquanto Sandra senta-se em uma cadeira e pede um copo d'água, como se estivesse passando mal. Funcionários do bar relataram que a mulher "desapareceu do nada".

No depoimento, o menino afirmou ter visto Sandra ajudando a colocar a irmã no carro. Ele disse que o motorista do veículo era um homem careca e havia outra mulher dentro do carro, de cor cinza ou prata.

O delegado Marcel Druziani, titular do 11º DP, afirmou que a primeira versão apresentada por Evanisa à polícia era "confusa" e "estranha". Um dia após registrar o boletim de ocorrência, a mãe compareceu à delegacia e afirmou que o sequestro havia ocorrido em um endereço próximo, mas diferente do informado anteriormente. Ela também havia mencionado que dois homens teriam tirado a criança de seus braços. No entanto, em depoimento nesta segunda-feira, a mãe esclareceu que ficou com medo e envergonhada por ter deixado a menina sozinha com o irmão e a mulher.