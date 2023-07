Caso Henry: STF determina prisão de Monique Medeiros

A mãe de Henry Borel, Monique Medeiros, voltou a ser presa, na manhã desta quinta-feira, 6. Ela estava na casa de sua mãe, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A defesa de Monique já havia informado que ela se entregaria no começo da manhã.



Ré por tortura e homicídio contra o filho Henry, ela será levada ao Instituto Penal Santo Expedito, em Gericinó, unidade onde ficou anteriormente custodiada.



O menino de apenas 4 anos morreu no dia 8 de março de 2021. Exames de necropsia mostraram que a criança tinha 23 lesões no corpo e morreu por ação contundente e laceração hepática. Ele estava no apartamento onde a mãe morava com o padrasto, na Barra da Tijuca, e foi levado por eles ao hospital, onde chegou já sem vida.



A prisão foi determinada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira,5, após analisar um recurso do pai do garoto, Leniel Borel. De acordo com a decisão, Monique teria coagido uma testemunha e estaria utilizando redes sociais, descumprindo as medidas cautelares impostas pela Justiça. A defesa da ré nega.

"Hoje ela está voltando para o lugar que ela nunca deveria ter saído", disse Leniel após a prisão. O pai de Henry disse ainda que o STF agiu corretamente ao determinar o retorno de Monique para a cadeia. "É uma vitória para o povo brasileiro. É uma vitória para o processo. É uma vitória para a Justiça. Quero agradecer intensamente ao STF, ao ministro Gilmar Mendes, que vem fazendo justiça no caso do meu filho assertivamente em todas as fases do processo. Monique nunca deveria ter sido solta e estar em liberdade", desabafou.

Na quarta-feira, 5, Leniel já tinha se pronunciado e dito que era imprescindível a prisão, uma vez que ela foi pronunciada pelos crimes de homicídio, tortura e coação no curso do processo, e que, em liberdade, ela é um risco para a instrução que será realizada no dia do júri popular. Leniel recorreu contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que revogou, em agosto do ano passado, a prisão preventiva.



Monique é acusada da morte de Henry juntamente com o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho.



O que diz a defesa de Monique Medeiros



A defesa de Monique Medeiros informou que respeita a decisão do ministro, mas destaca que apresentará esclarecimentos, pois, segundo o advogado da ré, foi pautada em um descumprimento de medida cautelar inexistente.



Segundo o advogado Hugo Novais, Monique não utilizou as redes sociais quando proibida, além de não ter ameaçado qualquer testemunha no momento da prisão domiciliar. “Estes fatos já foram esclarecidos há tempos, tratando-se de fake news", informou.