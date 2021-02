Casal tenta dar a famosa 'carteirada' em Jericoacoara e acaba na delegacia

Um casal de turistas da Paraíba ganhou as redes sociais esta semana, mas, não exatamente por um bom motivo. Um vídeo que circula na internet coloca os dois no centro de uma confusão gerada por conta de uma abordagem feita por funcionários da prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, famoso destino turístico do Ceará. O caso aconteceu no último domingo (21).

Nas imagens, uma mulher que se diz dentista insulta os funcionários da prefeitura que trabalham no controle da entrada e saída de turistas e veículos da vila. Tudo porque havia sido solicitado o comprovante de pagamento da Taxa de Turismo Sustentável de Jericoacoara, necessário para entrada na Vila.

Como o casal se recusou a mostrar o documento e, diante disso, foi informado que o veículo particular onde estava não poderia entrar no local. Os dois tentaram forçar o acesso assim mesmo assim, mas enfrentou a resistência da equipe de controle do município. A negativa foi o estopim para uma série de desaforos proferidos pela turista.

"Eu não estou de favor nesse lugar. Se quiser, que entre. Se não quiser, que me mande embora. Você está entendendo?", bradou a mulher de dentro do carro. "Uma m.... de um estado velho desse. Eu vim aqui para consumir. Para dar crédito a vocês, e me tratam dessa b....?", disparou a mulher.

O homem que a está acompanhando dá partida no carro e chega a andar alguns metros, mas ela pde a ele que pare e desce novamente do carro para continuar os xingamentos. "Eu não faço nenhuma questão, eu não faço. Vai para lá, eu morro de trabalhar, atender boca podre, para ser tratada desse jeito? Abre esse caral** aqui, abra!", grita.

Em certo ponto ela chega a dizer que no seu estado, a Paraíba, "não existe isso, não". "Eu paguei lá atrás para estar nesse caral** aqui, tá bom? Porque trabalhei a semana toda, contribui com meus impostos para poder estar aqui dando privilégio para vocês, e vocês querendo me tratar como uma vagabunda? Eu sou uma dentista, minha querida!", esbraveja antes de voltar para o veículo.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o casal à Delegacia Regional de Camocim, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desacato. Em nota, a Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara destacou que a visitante, "notadamente alterada, desacatou os servidores que estavam em expediente para o governo municipal. Em razão disso, foi conduzida até delegacia por policiais.