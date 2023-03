Casal investigado por homícidio de adolescente é preso; suspeito tentou se matar

O casal investigado pelo assassinato da adolescente Lorhana Vicente da Silva, de apenas 13 anos, foi preso na última quinta-feira (23) em uma comunidade localizada no município de Urucurituba, no Amazonas. Cleber Calheiros e Luziete Palheta foram detidos por investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A investigação policial apontou que Cleber tinha um relacionamento amoroso com a adolescente. O investigado afirmou que assassinou a vítima porque a jovem planejava uma “armadilha” contra ele. “Eu a matei porque ela tinha armado uma ‘casinha’ pra mim”, confessou o homem. Cleber chegou a tentar se matar por medo da reação de facções criminosas, se jogando algemado no rio Solimões, mas os policiais conseguiram resgatá-lo.

Outra linha de investigação aponta que a companheira de Cleber na época do crime, Luziete Palheta, teria descoberto o caso e obrigado o homem a tomar uma atitude para acabar com o romance.

No dia do crime, o homem marcou um encontro com Lorhana. Cleber chegou ao local em uma motocicleta e disparou contra a adolescente, a alvejando com um tiro na cabeça, que a matou na hora. Na época, ele chegou a alegar que ele e a jovem foram vítimas de um assalto e que ela teria reagido. Entretanto, testemunhas apontaram Cleber como o assassino da adolescente.

As investigações seguem para avaliar a participação de Luizete no crime. A mulher nega o envolvimento no crime. “Com o curso da investigação, nós encontramos uma outra versão mais plausível de que não tenha havido a participação da companheira”, afirmou o delegado Daniel Antony, que acompanha a investigação do caso, ao portal A Crítica.