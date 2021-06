Casal encontrado morto no banheiro pode ter sido vítima de gás

Um casal foi encontrado morto no banheiro do apartamento, no Leblon, Rio de Janeiro. Os laudos de necropsia do IML realizada em Mateus Correia Viana e Nathalia Guzzardi Marques, ambos de 30 anos, apontam que os corpos do casal apresentam “sinais gerais de asfixia, com coloração carminada dos tecidos, sugestivo de intoxicação exógena”. As informações foram divulgadas pelo Globo.

Exames complementares ainda vão definir se a intoxicação ocorreu por monóxido de carbono. A delegada Natacha Alves de Oliveira, titular da 14ª DP (Leblon), afirma que a principal suspeita é de que os jovens foram vítimas de um acidente doméstico. O aquecedor no banheiro do apartamento é a gás, mas o balancim estava fechado, impedindo a exaustão.

“A principal linha investigativa é no sentido de tratar-se de um acidente doméstico, decorrente da presença de aquecedor de água a gás no interior do banheiro, onde o casal foi encontrado. Segundo laudo de exame de necrópsia do IML, os corpos apresentavam sinais gerais de asfixia, sugestivos de intoxicação exógena, sendo solicitados exames laboratoriais complementares a fim de verificar se a causa da morte pode ser oriunda de asfixia por monóxido de carbono”, explica a delegada.

De acordo com especialistas, esse tipo de acidente pode levar a uma parada cardíaca em minutos.