Casal encontra pelo menos 14 sucuris acasalando às margens do Rio Paraná

Um pescador e a esposa conseguiram registrar o momento inusitado do acasalamento de várias sucuris no Rio Paraná, em Altônia, no Paraná. A cena chamou atenção do casal e despertou a curiosidade na web. As informações são do G1 Maringá.

Em entrevista ao site, Vanderlei Cortez Cassaro, de 54 anos, contou que estava descendo o rio quando avistou ao menos 14 cobras “emaranhadas”, uma em cima da outra, em meio ao igarapé. Apesar de ter ficado assustado com o ocorrido, a cena nada mais é do que a fêmea acasalando com vários machos.

No vídeo, gravado pela esposa do pescador, Vera Lúcia, é possível ver o “bolo de sucuri” quando a câmera chega mais perto do rio.

Segundo o Instituto Água e Terra (IAT), durante a copulação da espécie não há um número máximo de machos em cima de uma única serpente. No vídeo que viralizou, os machos estão “lutando” para conseguir a atenção da fêmea. "São vários machos 'lutando' para conquistar a fêmea, que está abaixo deles. Algumas vezes pode acontecer dela ficar sozinha no final da história", explica o IAT.