Casal brigou antes de assassinato de crianças, diz polícia

O pai da dona de casa Stephani Ferreira Peixoto confirmou à Polícia Civil que ela e o marido tiveram uma briga séria na sexta-feira da semana passada, na casa do casal, em Guapimirim (RJ). Na segunda-feira, ela esfaqueou até a morte os filhos do casal, Leonardo Ferreira da Silva, de 6 anos, e Arthur Moisés Ferreira da Silva, de 3. Em seguida, tentou o suicídio. As informações são de O Globo.

O pai de Stephani prestou depoimento nesta quarta-feira (12), na delegacia do município da Baixada Fluminense. Ele disse que, após a briga, a filha entrou em contato com ele para relatar o ocorrido.

A polícia já tinha informações dos vizinhos de que houve uma briga na sexta e uma anterior, na virada do ano. “Realmente houve uma briga. Nós já tínhamos essa informação que os policiais colheram com vizinhos. Os depoimentos de hoje tinham o objetivo de apurar essa história e a confirmação veio com o pai da Stephani. Soubemos também que ela falou com ela por áudio e vamos ir mais a fundo nisso”, disse o delegado Antônio Silvino Teixeira, responsável pelo caso.