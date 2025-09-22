Capa Jornal Amazônia
Casa fica em cima de carro durante passagem de tornado na menor cidade de SC

Segundo a Defesa Civil da cidade, os moradores não estavam no local e ninguém ficou ferido.

Gabrielle Borges
fonte

Dentre todos os estragos registrados na cidade, há destelhamentos e quedas de árvores e postes de energia, deixando várias casas da região sem energia. (Divulgação/Defesa Civil)

Uma cena digna de filme chamou a atenção neste fim de semana, após a passagem de um tornado por Barra Bonita, a menor cidade de Santa Catarina. Uma casa foi parar em cima de um carro durante o fenômeno, que deixou moradores em choque e causou estragos significativos no município com pouco mais de 1.700 habitantes.

A cidade menos populosa do estado, foi atingida por granizo e ventos fortes por volta das 21h do último sábado (20), afetando aproximadamente 40 casas. A Defesa Civil do município estima que as rajadas tenham ultrapassado 80 km/h, mas ainda espera o laudo oficial para confirmação.

A força da ventania foi intensa e uma casa de madeira foi parar em cima de um carro, os moradores não estavam no local e ninguém ficou ferido, de acordo com a Defesa Civil. Dentre todos os estragos registrados na cidade, há destelhamentos e quedas de árvores e postes de energia, deixando várias casas da região sem energia. Na cidade vizinha, São Miguel do Oeste, duas comunidades foram atingidas com quedas de árvores, destelhamentos e granizo

Santa Catarina já registrou diversos tornados ao longo dos anos, principalmente na região Oeste. O fenômeno ocorre quando massas de ar quente e frio se encontram, formando nuvens de tempestade com forte rotação.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

